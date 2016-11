Baiersbronn. Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere Kindergärten heimgesucht. Der oder die Unbekannten hebelten laut Polizei gewaltsam Fenster auf und gelangten so in das Gebäudeinnere, wo Räume, Schränke und Behältnisse durchsucht und durchwühlt wurden. In allen Fällen erbeuteten die Täter nur wenig Diebesgut, der Sachschaden beläuft sich insgesamt jedoch auf über 7000 Euro. Betroffen von der Diebestour waren der Kindergarten in der Alten Reichenbacher Straße, im Pappelweg der Kindergarten und das katholische Pfarramt sowie ein Kindergarten in der Wilhelm-Münster-Straße. In der Nacht zum Mittwoch wurde außerdem versucht, in den katholischen Kindergarten in der Schifferstraße in Schönmünzach einzubrechen, hieß es gestern bei der Polizei. Der Polizeiposten Baiersbronn, Telefon 07442/180 26 90, ermittelt und nimmt Hinweise entgegen.