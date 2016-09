Baiersbronn Ein Stück Heimat in der Fremde

Baiersbronn. Flüchtlinge, die dem Schrecken der Revolution und seinen Folgen in der Sowjetunion entkommen konnten, gründeten im Exil Chöre, die die Gesänge ihrer orthodoxen Kirche – und vor allem die alten Legenden und Volkslieder ihrer Heimat – vor dem Vergessen bewahrten. Sie schufen sich damit ein wichtiges Stück Heimat in der Fremde.

Einer dieser großen Chöre war der Wolga Kosaken Chor, der, 1933 im Exil gegründet, seitdem ununterbrochen auf den Bühnen und in den Kirchen Europas Gastspiele gab. Eine Besonderheit bis heute: Die Wolga Kosaken sind die Einzigen, die seit jeher ihr Publikum nicht nur durch die eindrucksvolle Kraft ihrer Stimmen, sondern auch durch die virtuose Beherrschung der typisch russischen Instrumente – Balalaikas, Domra und Bajan – zu begeistern wussten, so die Veranstalter. In den 70er Jahren wurde der Chor zu einem Ensemble umgebildet. Die Leitung liegt seit Jahren in den Händen von Alexander Petrow, der auch mit erklärenden Worten in deutscher Sprache durch das Programm am Montag führen wird.

Als großer Chor und als Ensemble haben die Wolga Kosaken die Welt bereist und auf allen Kontinenten ihr Können unter Beweis gestellt. Mächtige Stimmen werden die Gäste in das alte Russland entführen. Gesänge der orthodoxen Kirche und Volkslieder, Chor- und Sologesang, Balalaikaklänge, Temperament und Melancholie offenbaren die "Russische Seele". Im Repertoire, das in russischer Sprache gesungen wird, finden sich unter vielen anderen: "Abendglocken", "Eintönig erklingt das Glöckchen", "Steppe ringsumher" und "Ich bete an die Macht der Liebe". Der Einlass beginnt um 19.30 Uhr. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei der Baiersbronn Touristik unter Telefon 07442/841 40.