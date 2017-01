Baiersbronn Ein Stück ganz nach dem Geschmack der Grundschüler

Zum Inhalt: Die Markthändlerin will die Worte an die Kinder verkaufen. Dabei kommt sie von einem Thema zum anderen. So lernen die Kinder auf unterhaltsame Weise, gesprochen und gesungen, vieles über Begriffe und Wörter – über kleine Worte, süße Worte, Worte, die verletzen, und die Kunst, mit Worten zu heilen. Die Markthändlerin zeigt, dass man keine Angst vor Fremdwörtern haben muss und lädt die Kinder ein, gut aufzupassen, wenn andere sich unterhalten.

In sieben Szenen und sieben Songs werden höfliche Worte, Fremdwörter, Schimpfworte, Worte, die trösten oder auch Lieblingsworte der Kinder behandelt. Während des Stücks bemerkt die Markthändlerin, dass ihr Worte gestohlen wurden – alle Worte, die zum guten Zusammenleben unter den Menschen wichtig sind. Sie ist verzweifelt, denn sie hat keine anderen Begriffe mehr davon. Was tun? Immer wieder versucht sie, einige der Wörter zu beschreiben, die so wichtig sind. Am Ende der Vorstellung hat sie eine Idee: Sie bittet die Kinder, die Worte wiederzufinden, die zum guten Zusammenleben wichtig sind.

In einem Briefumschlag, den sie dem Lehrer überreicht, sollen die Kinder die gefundenen Worte an sie zurückschicken. So führte das Stück aus dem Theater direkt in den Unterricht im Klassenzimmer.

Langanhaltender Beifall der Grundschüler zeigte, dass diese Aufführung bei ihnen gut ankam und anschließend war im Schulhaus immer wieder der Song vom Zauberwort "Höflichkeit" zu hören. Natürlich wollen die Kinder nun wissen, wer denn nun die Wörter zum guten Zusammenleben unter Menschen gestohlen hat. Dies den Kindern der Klassen eins bis drei nahe zu bringen, ist jetzt Aufgabe der Viertklässler, die in einer Autorenlesung den Ausgang des Stückes präsentiert bekamen. Sie werden im Deutschunterricht eine Präsentation zum Ausgang erarbeiten und den anderen Schülern die Lösung des Falles darstellen.