Baiersbronn Ein Ständchen von den Kollegen

"Kirche und Politik gehen nicht immer konform", so Bürgermeister Michael Ruf. Dennoch gebe es zum Glück viele Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel ist gerade in Klosterreichenbach und Röt, wo der Kindergartenbedarf zu 100 Prozent von der Kirche abgedeckt wird, die soziale Arbeit der Kirche unverzichtbar. Die besondere Begabung von Pfarrer Schäfer aber sei es gewesen, die "alte biblische Botschaft in moderne Sprache zu verpacken".