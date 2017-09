Baiersbronn Ein Schmuckkästchen soll’s werden

Baiersbronn-Klosterreichenbach. Die Unternehmensgruppe Burchard Führer hat den historischen Kloster-Gasthof Hotel Sonne-Post gekauft, um dort das Projekt Seniorenwohnen zu verwirklichen. Dafür soll der denkmalgeschützte Altbau saniert und auf dem zur Immobile gehörenden Grund ein Neubau erstellt werden. Die Unternehmensgruppe ist deutschlandweit als Investor und Betreiber von stationären Pflegeeinrichtungen tätig. Sie betreibt in Baiersbronn bereits das Murgtalblick Betreuungszentrum in Schwarzenberg und den Jörgenhof in Röt.

"Wir gehen davon aus, dass im zeitigen Frühjahr Baubeginn ist", sagt Burchard Führer, geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe, im Gespräch mit unserer Zeitung über das Großprojekt in Klosterreichenbach. Dabei schränkt Führer lachend ein, es komme auf den Winter an. Sobald der Schnee weg ist, solle mit dem Bau gestartet werden.

Die gesamte Konzeption stehe – vom Hochwasserschutz bis zum Denkmalschutz. Für das Projekt wurde eine Architektenarbeitsgemeinschaft aus ARP Stuttgart und A+R Günter Architekten in Baierbronn gebildet. Rainer Günter soll die Bauleitung vor Ort übernehmen.