Baiersbronn Ein Paradies – nicht nur für Wanderer

Baiersbronn. Mit dem Ausbau des Mountainbike-Wegenetzes im Sommer vergangenen Jahres führt zukünftig auch für Fahrrad-Enthusiasten kein Weg mehr an der prämierten Wanderregion im Nordschwarzwald vorbei. Vom 6. bis zum 9. Juli können die neuen Strecken beim ersten "Trail- und Genusscamp" ausgiebig getestet werden. Ganz- und Halbtagestouren führen die Teilnehmer in kleinen Gruppen zu den schönsten Plätzen von Baiersbronn.

Ob Einsteiger oder Profi – dank verschiedener Leistungsklassen kann jeder mitmachen. Genussstationen am Mittag und ein kulinarisches Abendprogramm, zum Beispiel mit Bierverkostung, belohnen für die Anstrengung am Tag. Vier verschiedene Angebotspakete ermöglichen eine individuelle Reiseplanung.

Die Erweiterung des Wegenetzes im so genannten "Wanderhimmel Baiersbronn" umfasst 400 Kilometer, elf Touren und bis zu 31 Prozent "Singletrails" – Pfade, die so eng sind, dass man nicht nebeneinander fahren kann. So können Mountainbiker nun beim "Trail- und Genusscamp" unter fachkundiger Anleitung von zertifizierten Tourist-Guides die schönsten Orte der Nationalparkgemeinde erkunden – vorbei an Wasserfällen, grandiosen Aussichten und eiszeitlichen Karseen.