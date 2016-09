Baiersbronn Ein Ohrenschmaus für guten Zweck

Andreas Reichel, der zusammen mit seiner Frau Annegret vor 25 Jahren den Traditionsbetrieb Giese Optik übernommen hat, erweiterte in den vergangenen Jahren stetig sein Produkt- und Dienstleistungsangebot. "Wir wollen unser Firmenjubiläum auch nutzen, um für die Hilfsorganisation Spenden zu sammeln", betont Andreas Reichel. Die Idee, gemeinsam mit seinem Freund Gerhard Braun das Duo Carolin No nach Baiersbronn zu holen und damit auch das Jubiläum zu feiern, stieß bei ihm auf spontane Zustimmung.

Der Vorverkauf lief bisher vielversprechend, erzählt Gerhard Braun, denn nur rund 200 Plätze können im Rosensaal belegt werden. "Als Vorgruppe von Suzanne Vega, die den bekannten Song ›My Name is Luca‹ singt, und als Partner von vielen weiteren berühmten Künstlern hat sich das Duo bereits einen Namen gemacht und ist sicher ein absoluter Höhepunkt hier in Baiersbronn", verspricht Braun.

Die Musik der beiden studierten Vollblutmusiker sei geprägt von der samtig-warmen Stimme von Carolin Obieglo und virtuosen instrumentalen Klängen – gespielt von Andreas Obieglo.

Im Singer-/Songwriter-Stil beeindrucken sie mit ihrer einfühlsamen und facettenreichen Musik, die Einflüsse aus Electro, Jazz, Blues und Country beinhaltet. Mit ihrem neuen Album "Ehrlich gesagt" werden sie auch im Rosensaal die Gäste begeistern, davon sind die Initiatoren überzeugt.

Begleitet wird das Duo von dem Cellisten Tilmann Wehle und am Schlagzeug von Christian Kraus.

Der Kartenvorverkauf findet bei Giese Optik in Baiersbronn statt, auch an der Abendkasse sind für das Konzert noch Karten erhältlich.