Baiersbronn Ein kommunalpolitisches Schwergewicht

Geiger, der in Huzenbach auf dem Silberberg zur Welt kam, wurde stark von den ärmlichen Nachkriegs- und Aufbaujahren geprägt. Man kommt nur zu etwas, wenn man sich selbst darum bemüht und selbst an seinen Zielen arbeitet, dies wurde zu seinem Motto.

Nach dem Besuch der achtjährigen Volksschule erlernte er den Beruf des Technischen Zeichners bei der Firma Braun in Klosterreichenbach, die Sägewerkseinrichtungen herstellte. Auch danach bildete er sich weiter – mit dem Besuch der Abendrealschule, der Technikerschule, der Meisterschule, an der er die Meisterprüfung zum Industriemeister erfolgreich absolvierte, und Lehrgängen. Nachdem er auch in anderen Betrieben Berufserfahrung gesammelt hatte, kehrte er zur Firma Braun zurück. Dort übernahm Geiger Verantwortung, war im Außendienst tätig, bereiste geschäftlich viele Länder der Welt und verbrachte einige Zeit in Südafrika, wo er ein Zweigwerk der Firma aufbaute.

1980 wurde Geiger in den Ortschaftsrat Huzenbach gewählt. Seine planerischen Berufserfahrungen, sein zielstrebiges Engagement und sein Wille, die Entwicklung Huzenbachs positiv zu beeinflussen machten ihn schnell zu einer Stütze des Gremiums. 1984 übernahm er das Amt des Ortsvorstehers als Nachfolger von Ernst Maulbetsch. 1989 wurde unter seiner Regie und großer Bürgerbeteiligung die 700-Jahrfeier Huzenbachs gefeiert. Das Buch "Huzenbach, die Geschichte eines Murgtaldorfes" rundete das Jubiläumsfest ab.