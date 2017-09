Baiersbronn Ein Knackpunkt sind die Finanzen

Ingo Christein, Vorsitzender des Bezirksbeirats Baiersbronn, zählte im Namen des Bezirksbeirats viele Gründe auf, die für einen Kreisel sprechen würden. "Viele Verkehrsteilnehmer fahren in diesem Bereich der Bundesstraße einfach zu schnell, die Abbiegesituationen sind oft sehr gefährlich, und Unfälle könnten vermieden werden", sagte Christein. Leider werde bei solchen Maßnahmen immer zuerst gefragt, ob es sich um einen Unfallschwerpunkt handele. Ist es nicht so, werde auch nicht gehandelt. "Der Bezirksbeirat war einstimmig der Meinung, den Kreisel in einer Prioritätenliste aufzunehmen und das Projekt nach der Unterdorfsanierung zu forcieren", so Christein. Auf Nachfrage von Gemeinderat Metin Dagistanli (SPD), wer über die Umsetzung der Maßnahme bestimme, teilte Ruf mit, dass der Gemeinderat darüber entscheiden könne.

Wunsch kam aus Reihen der Bürger

Gemeinderat Michael Ruoss (CDU) erklärte, dass der Antrag auf einen Wunsch aus den Reihen der Bürger zurückgehe. Daher solle man das Projekt nicht aus den Augen verlieren. "Aber es ist unrealistisch, so etwas komplett alleine zu realisieren, doch es wäre wieder eine gute Möglichkeit für eine Vollsperrung durch das Regierungspräsidium", scherzte Ruoss.

Gemeinderat Thomas Gaiser (FDP/UBL) sprach von einer unübersichtlichen Kreuzung, sah aber ebenfalls aus finanziellen Gründen keine Umsetzungsmöglichkeiten. Gemeinderat Ludwig Wäckers (BUB) erinnerte daran, dass auch in Klosterreichenbach ein Kreisel notwendig wäre, auch wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens nach dem Ausbau der Landesstraße. Gemeinderat Fritz Kalmbach (CDU) betonte, dass er kein großer Freund von Kreisverkehren sei. Man solle an dieser Stelle lieber öfter Geschwindigkeitskontrollen vornehmen. "Wir haben viele schlechte Gemeindestraßen, in die wir investieren sollten", so Kalmbach.

Bei einer Enthaltung wurde beschlossen, die Idee eines Kreisverkehrs an dieser Stelle nicht aus den Augen zu verlieren und mit dem Straßenbaulastträger bei möglichen Belagsarbeiten entsprechend zu verhandeln.