Baiersbronn Ein kleiner Ort und drei Kulturen

Für Baiersbronn seien die chinesischen Besucher ein Segen, sagte Richard Sturtzel, Stellvertretender Tourismus-Direktor in Baiersbronn. "Dank des Schwarzwald-Sanatoriums haben wir hier in der Klinik keinen Leerstand und konnten die Arbeitsplätze erhalten." Die Besucher aus Fernost würden mit ihren Shoppingtouren außerdem der lokalen Wirtschaft helfen und wüssten besonders das Siegel "Made in Germany" zu schätzen.

Obwohl sie anfangs kritisch gesehen wurden, seien auch die neuen Bewohner aus Syrien inzwischen als Bereicherung akzeptiert worden, stellte Gerhard Gaiser, Bezirksbeirat und Gemeinderat, fest. Sie helfen laut Gaiser jetzt vor allem den Restaurants und Hotels. "Einige der Syrer waren in der syrischen Spitzengastronomie tätig" und fänden nach und nach auch in Baiersbronn wieder Arbeit in ihrer Branche, berichtete Gaiser. Zwei weitere syrische Männer arbeiten im Schwarzwald-Sanatorium.

Engagement für Integration

Dass die Integration so gut funktioniert, sei nicht von allein gekommen. Gaiser erläuterte, dass neben der erfolgreichen Arbeit des Asylkreises Obertal, der sich um die geflüchteten Syrer kümmere, in der Gemeinde auch eine Flüchtlings- und Integrationsbeauftragte eingestellt worden sei. "Der Asylkreis gewährleistete, dass jeden Tag mindestens ein Besuch in den Unterkünften stattfand", sagte Gaiser. Auch diverse Fahrten wie zu Ärzten und zum Einkaufen wurden für die jungen Syrer organisiert.

Die Studentin Sarah Lange schreibt ihre Bachelor-Arbeit über Obertal – genauer: über die Veränderung durch das chinesische Resort und die Flüchtlinge, die nun dort leben. Die Idee dazu hatte sie mit ihrem Professor Desmond Wee erarbeitet. Sie selbst kommt aus Obertal. Ihre Familie hat einen der syrischen Flüchtlinge bei sich aufgenommen. Außerdem vermietet Familie Lange eine Wohnung an eine syrische Familie. Diese sei in der kurzen Zeit auch zu einem Teil ihrer Familie geworden. Daher rühre auch ihre Motivation und ihr Engagement für das Thema Integration. "Ich will meine positiven Erfahrungen, die ich gesammelt habe, weitergeben", sagt die 20-Jährige. Dies will sie auch mit Hilfe ihrer Bachelor-Arbeit versuchen.