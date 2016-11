Eine Spende in Höhe von 3000 Euro überreichten Renate Bengel (Mitte) und Marlis Schwedes, Gesellschafterinnen der Firma Colordruck Baiersbronn, an Achim Klumpp, Vorsitzender des Vereins zum Schutz und Erhalt der Greifvögel und Eulen im Nordschwarzwald. Seit vielen Jahren ist es bei Colordruck Tradition, soziale Projekte in der Region zu unterstützen und auf das Versenden von Geschenken an Kunden und Lieferanten zu verzichten. Foto: Klisch