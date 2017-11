Baiersbronn Ein Gottesdienst auf der Baustelle

Baiersbronn-Mitteltal. Für den Reformationsgottesdienst am Dienstag machten Pfarrer Wolfgang Sönning und sein Team aber eine Ausnahme und öffneten die Türen zur Baustelle. Damit die Besucher die Baustelle überhaupt betreten konnten, hatte Mesnerin Sabine Günther mit ihrer Kollegin Gabi Finkbeiner und weiteren Helfern stundenlang Vorbereitungen getroffen. Am Vortag des Gottesdienstes hatten sie Baumaterialien aus der Kirche geräumt und gegen den Baustaub gekämpft. Die Orgel, ein Teil der Bänke sowie ein wertvolles Relief blieben zum Schutz noch unter der Baufolie verborgen. Und die Heizung blieb auch aus. Dementsprechend blieb es den ganzen Gottesdienst über eisig kalt. Da half nur die Vorfreude auf die warme Suppe, die direkt im Anschluss an den Gottesdienst ausgeteilt wurde. Zu Ehren des Reformators Martin Luther verkauften die Mitarbeiter auch ein "Luther-Bier". Der Erlös fließt in die Renovierungsarbeiten.

Die größte Neuerung: Im hinteren Bereich der Kirche, dort wo die Besucher ihre Suppe löffelten, wurden im Zuge der Renovierungsarbeiten alle Kirchenbänke entfernt. Somit ist ein großzügiges Foyer entstanden, eine "Begegnungsfläche" wie Pfarrer Wolfgang Sönning sagt. Für die alten Bänke gibt es noch Verwendung: Sie werden in einer Kirche in Rumänien wieder aufgestellt. Heiner Schneider, Mitarbeiter im Verein "Christen helfen in Rumänien", transportiert die Bänke in den nächsten Wochen nach Ecel in Siebenbürgen.

In der Christuskirche Mitteltal gibt es jetzt deutlich mehr Platz. Der neue Raum ist ganz unterschiedlich nutzbar. So wird es hier Spielfläche für Kinder und Platz für den Kirchenkaffee geben. Auch ein Ruhebereich zum Anzünden von Kerzen und Beten sowie Ausstellungen seien geplant, so Mesnerin Sabine Günther.