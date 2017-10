Baiersbronn Ein Freudenfest der Konfessionen

Martin Luther wollte die Kirche nicht spalten, sondern reformieren, heißt es in der Ankündigung. Deshalb soll in einem Gottesdienst das Verbindende unter den Kirchen im Mittelpunkt stehen. Besonders eingeladen sind dazu Paare aus "konfessionsverbindenden" Ehen. In Anspiel, Interview und Predigt soll deutlich werden, wie christlicher Glaube gelebt werden kann, wenn die Partner unterschiedlichen Gemeinden angehören. Die Posaunenchöre und eine Lobpreisband wirken mit. Nach dem Gottesdienst folgt ein Stehempfang. Weitere Informationen sind bei allen Pfarrämtern zu erhalten.