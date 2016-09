Baiersbronn Ein Blick hinter die Kulissen der Glashütte

Sein Alpirsbacher Kollege Rainer Benz wird das Turbinenhaus mit dem historischen Schriftzug "Gebr. Boehringer Champagnerflaschenfabrique" versehen. Solch eine Beschriftung des Firmengebäudes war in der Blütezeit der Glashütte um 1900 üblich und ist auf einer historischen Zeichnung des Stuttgarter Verkaufshauses der Gebrüder Boehringer zu sehen. "In dieser Zeit zeigte man als Fabrikant mit großem Stolz seine Fabrik vor", erklärt Restaurator und Kirchenmalermeister Benz. "Mit der Anbringung des Schriftzuges mit Malstock, Lineal und Strichzieher-Pinsel erhält die Turbinenhausfassade den endgültigen Abschluss der Gesamtrestaurierung." Diese wird bereits seit zehn Jahren von der Alpirsbacher Meisterwerkstätte mitgetragen. Als Fördervereinsmitglied ist Benz mit seinem Team seit 2006 immer wieder ehrenamtlich im Einsatz, wie auch am kommenden Tag des offenen Denkmals, den er zum wiederholten Mal mit einem Ausstellungsstand mitgestaltet.

Demonstration von altem Handwerk

Das fachgerechte Restaurieren von Möbeln wird am Denkmaltag im Kulturpark ebenso demonstriert wie altes Handwerk aus der Region. Mitmachen ist erwünscht; mitbringen auch – zum Beispiel erkrankte Puppen und Teddys, um die sich die Puppenklinik Spechtenhauser fachmännisch kümmert.

Alte Schätze finden neue Liebhaber auf dem Kulturpark-Flohmarkt. Für Kinder sind die Schwarzenberger Streichelschafe von Jörg Frey vor Ort. Im Unterstand dürfen die Kinder Holzhäuschen bemalen. Zudem können im Turbinenhaus bei Glasbläser Holger Schultze Glasperlen gedreht werden. Am Stand gegenüber lässt Peter Jacobs mittels Bleiverglasens bunte Fensterbilder und extravagante Lampenschirme entstehen. Schöne Töne verbreitet von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr der Harmonika-Spielring Baiersbronn. Am Nachmittag umrahmt Marlen Bayer mit ihrer Keyboardgruppe das Treiben musikalisch.

Idyllische Rundfahrten mit der Kutsche

Der Förderverein Glashütte Buhlbach bewirtet mit Kaffee, Kuchen, Sekt und Herzhaftem. Außerhalb des Kulturparks, ab der Bushaltestelle Glashütte, bietet Kutscher Paul Hauser von 13 Uhr bis 17 Uhr Rundfahrten mit zwei PS durch das idyllische Buhlbachtal an.

Hier verkehrt auch das kostenfreie Busshuttle halbstündlich zwischen dem Kulturpark Glashütte Buhlbach und dem Morlokhof in Mitteltal. Letzterer zählt zu den ältesten und am besten erhaltenen Bauernhöfen im oberen Murgtal. Einst lebten dort Wunderheiler. An sie erinnert in stimmungsvoller Weise das Hotel Bareiss, zu dem der Morlokhof seit 2003 gehört.

Weitere Informationen: www.kulturpark-glashuette-buhlbach.com