Baiersbronn Ein Ausflug zur 60er-Feier

In Zell-Weierbach stand später eine historische Schulstunde an, bei der es viel zu lachen gab. Ein ehemaliger Lehrer leitete die Stunde so wie es früher üblich war, auch mit einer gewissen Strenge. Spannend wurde es beim Kopfrechnen und im Religions- und Geschichtsunterricht.

In Straßburg unternahmen die Ausflügler auf der Ill eine Schleusen-Schiffsrundfahrt. Dann gab es noch eine Überraschung für die Jahrgänger. Ein Schulkamerad, der aus terminlichen Gründen an dem Programm nicht teilnehmen konnte und seinen Wohnsitz in der Nähe von Kehl hat, rief an und lud spontan zu einem Umtrunk in seine Garage ein. Die Nachbarn staunten nicht schlecht, als ein Bus im Wohngebiet auftauchte. Der Abschluss war in einem Landlokal in Furschenbach. Am nächsten Tag traf sich die Gruppe zum Gottesdienst im Gemeindehaus in Mitteltal. Besonders freuten sich die Jahrgänger darüber, dass der ehemalige Schulkamerad Arnd Kaiser den Gottesdienst hielt. Er ist Pfarrer in Kirchheim/Teck.