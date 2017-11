Baiersbronn Ein Ade zum Kreisforstamt

Baiersbronn. Damit beschreitet die Gemeinde als erste Kommune im Landkreis diesen Weg. Das Kartellverfahren rund um die Holzvermarktung in Baden-Württemberg beschäftige die Gemeinde schon einige Zeit, erklärte Bürgermeister Michael Ruf zu den Hintergründen. "Fest steht, dass die bisherigen Strukturen so nicht mehr Bestand haben", erklärte er. Man habe sich frühzeitig Gedanken gemacht, wie der Gemeindeforstbetrieb künftig organisiert werden solle, und mit der Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg kompetente Partner gefunden.

Es gehe darum, den Wald der Gemeinde nachhaltig zu bewirtschaften und die touristischen Ziele zu verfolgen, so Ruf. Artur Petkau und Bastian Kaiser von der Rottenburger Hochschule zeigten in einer Präsentation die Eckpunkte der Überlegungen und die weiteren Möglichkeiten auf. Bastian Kaiser ging zunächst auf das laufende Kartellverfahren ein und erklärte die Forststrukturreform des Landes. "Wer darf künftig was, und wie teuer wird das sein, das sind einige offene Fragen, die vom Richterspruch abhängen", teilte der Fachmann mit. "Sie hier in Baiersbronn haben schon die Initiative ergriffen, das ist der Unterschied zu anderen Kommunen", so Kaiser. Ziel der forstlichen Neustrukturierung sei die Stärkung der Eigenverantwortlichkeit des kommunalen und privaten Waldbesitzes. Aber eine Rechtssicherheit werde es erst nach Ende des Verfahrens geben.

Kaiser nannte aber auch die Nachteile dieser Eigenverantwortlichkeit. "Man darf nicht von den aktuellen Zahlen ausgehen. In Zukunft wird es teurer werden für die Kommunen, denn die bisherige Subventionierung der Dienstleistungen fällt weg", so Kaiser. Die Gemeinde Baiersbronn habe sich frühzeitig auf den Weg gemacht und Alternativen gesucht. Die Verträge mit dem Land seien gekündigt worden, und es werde in Baiersbronn gewünscht, mehr Verantwortung zu übernehmen. "Gerade mit Blick auf das Thema Tourismus spricht vieles dafür, einen eigenen Weg zu gehen", sagte Kaiser.