Baiersbronn Ein Abschied auf höchstem Niveau

musikalischen Genuss mit höchstem technischen Niveau und so gestaltete sich dann auch das kurzweilige Konzert der Ausnahmekünstler. Mit Ludwig van Beethovens Sonate in F-Dur für Horn und Klavier begann das große Festival Finale. Gleich von Beginn an war klar, das hier zwei große Könner ihres Fachs auftraten. Ganz ohne Noten und aboslut in die Klänge ihres Horns versunken spielte Katerina Javurková das gold glänzende Blechblasinstrument. Die geschlossenen Augen und die Sanftheit ihres virtuosen Spiels sorgten für eine magische Stimmung in der Mitteltaler Kirche, die durch ihre gute Akkustik die Klänge begünstigte. Am schwarz glänzenden Klavier saß mit Adam Skoumal ohne Zweifel einer der bedeutensten tschechischen Pianisten und Komponisten, der die sanften Klänge des Horns durch sein perfektes Pianospiel in Szene zu sezten wusste. Ein Wechsel aus sanfter Klaviermusik und anschwellenden Horntönen, fast wie ein musikalisches Frage- Antwortspiel charakterisierte den ersten Teil, bei dem beide Musiker ihr Ausnahmetalent zeigten. Ungewöhnlich und technisch brillant präsetierte die Hornisten dann das Horn Solo des Komponisten Karlheinz Stockhausen, bei dem sie nicht nur musikalisch, sondern auch schauspielerische Glanzpunkte setzte. Im schwarz-weißen Turnoutfit symbolisierte sie Gut und Böse und präsentierte eine Musik die ebenso ungewöhnlich war, wie ihre Garderobe. Als Sonderpreisrägerin des Schwarzwald Musikfestivals und als 2. Preisträgerin des Internationalen Musikwettbewerbs der ARD entlockte sie dem französischen Horn markante, teils faszinierende Töne, die ihr am Ende viel Applaus einbrachten. Nach der Pause brillierte das Duo mit dem selbstkomponierten Stück „Königin Shiba“ von Adam Skoumal, eine Uraufführung die vom Mitteltaler Publikum begeistert gefeiert wurde. Lange fließende Übergänge und der perfekte Wechsel von langsamen Passagen bis hin zu anschwellenden Tonlagen bildeten den Reiz. Auch Skoumal begeisterte mit seinem Solopart und spielte Chopin mit einer faszinierenden Leichtigkeit. Einen fulminanten Schlusspunkt setzte das musikalische Duo mit Jean Francaix „ Divertimento für Horn und Klavier“ gespielt in verschiedenen Geschwindigkeiten, das beiden Künstlern nochmals alles abverlangte. Stehender Applaus und eine Zugabe belohnten die Künstler und Gäste. Beim anschließenden musikalischen Kulinarium im Hause Bareiss dankte Intendant Mark Mast nochmals für die außergewöhnliche Gastfreundschaft des Visionärs Hermann Bareiss, der leider aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein konnte. Sein Sohn Hannes Bareiss betonte, dass es ihn und seine Familie wirklich stolz mache von Beginn an als Partner an der Seite des Schwazrwald Musikfestivals zu sein. „ Dieses Festival trägt dazu bei die kulturelle Landschaft in unsere Region zu bereichen“, so Hannes Bareiss. Auch die Bareiss Küche konnte sich beim folgenden Menü auf eine Stufe mit den musikalischen Leckerbissen des Abends stellen, die Kreation der Buhlbachforelle war ebenso exzellent wie das servierte rosagebratene Milchkalbsfilet. Überraschungsgast des Abends war Martin Schmitt der mit einer glanzvollen, verbalen und musiklischen Einlage das Kulinarium zu seinem Podium machte. Sein pianistisches und kabarettistisches Können verband er mit Gesang und präsentierte sich als perfekter Entertainer, der dem Abend damit die richtige Würze verlieh.