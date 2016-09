Baiersbronn Ein "Abend der Begegnung"

Für diesen "Abend der Begegnung" wurde der Kulturpark Glashütte Buhlbach angemietet, um dort in stimmungsvoller Atmosphäre miteinander ins Gespräch zu kommen. Nach einem Jahr Gemeindeerneuerungsprozess "Kirche am Ort. Kirche an vielen Orten gestalten" wird es darum gehen, was auf dem bisherigen Weg deutlich geworden ist. Außerdem soll die Beschäftigung mit den geistlichen Grundlagen des "Kirche-Seins" noch einmal Raum bekommen.

Gemeinsam soll es an diesem Abend um die Frage gehen, wie es für die Kirchengemeinde in den verschiedenen Bereichen weitergehen kann.

Die Verantwortlichen der katholischen Kirchengemeinde laden dazu alle Interessierten ein – ob diese nur zuhören oder selbst mitreden wollen, ob sie sich zur Kerngemeinde zählen oder sich nur gelegentlich für die Kirchengemeinde interessieren, ob sie das Thema Gemeindeentwicklung spannend finden oder einfach einen gemütlichen Abend mit anderen verbringen wollen.