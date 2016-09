Baiersbronn E-Bühl Thema im Rat

Auf der Tagesordnung stehen die Bebauungspläne E-Bühl in Baiersbronn und "Eulengrund-West – erste Änderung" in Mitteltal, der Lärmaktionsplan für die Gemeinde Baiersbronn sowie der Punkt Stichstraße Murgtalstraße in Klosterreichenbach. Weitere Themen sind unter anderem Vergaben für die Dachabdichtung des Kindergartens alte Reichenbacher Straße, die Löschwasserversorgung in Schwarzenberg, die Einführung einer Ehrenordnung, die Neufassung der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften, die Kalkulation der Kurtaxe und des Fremdenverkehrsbeitrags sowie die Verabschiedung von Kämmerer Hans Finkbeiner.