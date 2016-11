Baiersbronn Durch den Dschungel der Neuerscheinungen

Über 30 mehr oder weniger ausführliche (Geschenk-) Tipps streuten Buhl und Schwarz unter das Publikum. So mancher lockere Spruch und die eine oder andere Anekdote aus dem Buchgeschäft würzte die Veranstaltung. Die Präsentation dehnte sich aus auf über zwei Stunden exklusive einer Pause. .

Ohne Zweifel lohnte sich dies, denn Oliver Buhl und Wolfgang Schwarz schlugen mit ihren Empfehlungen eine Schneise in den Dschungel des zunehmend unübersichtlichen Buchmarkts. Der Schwerpunkt lag auf Prosawerken entsprechend den eindeutigen Präferenzen des Lesepublikums. Nach wie vor führt der Roman die Hitlisten an. Die Themen sind ebenso vielfältig wie die dahinter stehenden Namen: beispielsweise Nathan Hill mit seinem opulenten Werk "Geister" zur amerikanischen Geschichte, Pierre Jarawans dramatisches Flüchtlingsepos "Am Ende bleiben die Zedern" oder Brigitte Glasers "richtig spannendes" Politdrama "Bühlerhöhe".

Krimis stehen auf der Beliebtheitsskala ganz oben. Auch dieser Vorliebe trugen Buhl und Schwarz mit reichlich Empfehlungsmaterial Rechnung: Wer’s "nervenzerfetzend" (Harald Lüders "Dunkel Macht") mag oder das "gesittete Drama" (Jean Jacques Laurents "Elsässer Sünden") bevorzugt – jede Gemütsverfassung wird bedient.