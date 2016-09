Baiersbronn-Mitteltal/-Obertal. Um die Arbeit der Kindergärten in Mitteltal und Obertal zu unterstützen, hat der DRK-Ortsverein Baiersbronn eine Spende von 900 Euro übergeben. Das Geld wird zwischen drei Kindergärten aufgeteilt. Für die Kinderkrippe Mitteltal "Im Oberrain" nahm Ursula Kimmig die Spende entgegen. "Wir wollen damit einen Spiegel für die Puppenecke und Bilderbücher kaufen", erklärte sie. Gudrun Hayer, Leiterin des Kindergartens Oberspach in Mitteltal, möchte eine Kinderbohrmaschine für die Heimwerkerecke anschaffen. "Wir wissen noch nicht, wofür wir das Geld verwenden", so Bärbel Fritza vom Kindergarten Obertal. Die Summe setzt sich aus dem Erlös der Haus-zu-Haus-Sammlung und der Altkleidersammlung zusammen. Dazu kommen noch Spenden von zwei Betrieben.