Baiersbronn Don Kosaken füllen Münsterkirche

In ihrer traditionellen schmucken Kosakentracht und mit schwarzen Stiefeln vermittelten sie nicht nur musikalisch, sondern auch optisch einen Eindruck von ihrer russischen Heimat.

Ursprünglich wurde die Chorgemeinschaft bereits im Jahr 1958 an der Schwarzmeerküste gegründet. Seither ist sie in wechselnden Besetzungen in Kirchen und Konzertsälen in ganz Europa unterwegs, um Konzerte zu geben, und um die Menschen für die ganz besondere Art der russischen Musik zu begeistern.

Die Formation hatte eine Auswahl an liturgischen Chor- und Sologesängen, alten Klosterlegenden und traditionellen russischen Volksweisen in ihrem Repertoire, die sie klangvoll interpretierten und die sich in den hohen Mauern der romanischen Klosterkirche zu einem wohlklingenden und harmonischen Klangerlebnis entfalteten. Anmutig sangen die Kosaken die russische Volksweise "Der reumütige Schächer" und entführten mit kraftvollen Männerstimmen in "Die endlose Taiga".

Sehnsucht nach vergangenen Zeiten

Mit dem sehnsuchtsvollen, mit viel Gefühl und einem beeindruckenden Solo durchzogenen Lied "Das einsame Glöcklein" trugen die Sänger eine traditionelle russische Weise vor, die an Heimatliebe und die Sehnsucht nach vergangenen Zeiten erinnerte. Feierlich und würdevoll erklang im Anschluss daran eine gesungene Version des Gebets "Vater unser". Für zauberhafte Momente sorgten die russischen Sänger bei ihrer romantischen Interpretation des Kirchenliedes "Ich bete an die Macht der Liebe". Dabei zeigten sie sich wandelbar und überraschten ihr Publikum mit einem lupenreinen Tenorsolo und einem Vers in Deutsch gesungen. Unter die Haut ging auch die Klosterlegende aus dem 17. Jahrhundert "Stenka Rasin", in der die Don Kosaken die Geschichte eines stolzen Kosakenführers auf musikalische Art und Weise erzählten.

Im zweiten Konzertteil hatten die perfekt harmonierenden Sänger die eine oder andere fröhliche russische Volksweise für ihre Gäste mitgebracht. Sie sangen "Die Legende von den zwölf Räubern" aus dem Russland des 16. Jahrhunderts. Der Legende nach erfasste einer der Räuber die Reue und er suchte daraufhin als Mönch im Kloster seinen Frieden. Mit dem Wiegenlied "Guten Abend, gut’ Nacht" von Johannes Brahms setzten die Gäste aus Russland einen sentimentalen, stimmungsvollen Schlusspunkt unter das Konzert und waren nach großem Applaus der Zuhörer auch gerne bereit eine Zugabe zu geben.