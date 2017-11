Baiersbronn Diesmal Bus statt Bike

Mit dem Bus starteten die Ausflügler früh am Morgen Richtung Kelheim. Die Brauereigaststätte Frischeisen war das Übernachtungsquartier. Am Nachmittag ging es mit dem Schiff durch den Donaudurchbruch zum Kloster Weltenburg, wo die Motorradfreunde die Klosterschenke besuchten. Zu der barocken Klosteranlage gehört auch ein Biergarten. Am späten Nachmittag ging es mit dem Schiff zurück nach Kelheim.

Die Stadt Regensburg, Unesco Welterbe, stand am nächsten Tag auf dem Programm. Bei einer Stadtführung erfuhren die Ausflügler Interessantes über die Stadt mit ihren vielen Sehenswürdigkeiten. Nach einem lustigen und geselligen Abend ging es wieder auf die Heimfahrt. Auf der Rückreise gab es einen Stopp bei der Brauerei zum Kuchlbauer in Abendsberg. Kuchlbauers Bierwelt mit dem Kuchlbauer-Turm vereint die Themen Bier und Kunst. Der Kuchlbauer-Turm, entworfen vom weltbekannten Künstler Friedensreich Hundertwasser, ist das Wahrzeichen der Brauerei. Nach einer interessanten Führung und einer Verköstigung ging es gut gelaunt Richtung Schwarzwald.