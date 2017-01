Baiersbronn Die Zauberflöte an der Grundschule

Diesmal wurde in der Grundschule Obertal das Stück "Die Zauberflöte" in einer kindgerecht eingebetteten Rahmengeschichte aus Sicht von Papageno vorgeführt, so die Grundschule Obertal in einer Pressemitteilung.

Papageno ist in der Geschichte mittlerweile verheiratet und erzählt seinen vielen Kindern, wie er Papagena kennengelernt hat. Dabei schlüpften die beiden Schauspieler und Sänger Teresa Wojcik und Nico Lindheimer in verschiedenste Rollen aus der "Zauberflöte". Einige Schüler durften als kleine Papageni mitwirken.

Kinder singen lautstark mit