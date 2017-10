Baiersbronn Die Umzugskisten sind gepackt

Warum Pfarrer immer wieder mal wechseln? "Es ist gut, wenn mal jemand anders kommt", sagt Schäfer. Die Akzeptanz für ihn und seine Familie sei in Klosterreichenbach sehr hoch gewesen. Auch seine Frau Bettina hat sich stark im Gemeindeleben engagiert. Neben ihrer Arbeit als Erzieherin im Jakobuskindergarten in Röt hat sie sich auch ehrenamtlich für die Kirchengemeinde eingesetzt – von der Mitgestaltung von Gottesdiensten über die Kinderbibelwoche bis zum Einstudieren des Krippenspiels. Sie sucht noch eine neue Stelle als Erzieherin.

Wenn die Schäfers umziehen, dann diesmal als Paar. Aber Platz für ihre vier Kinder, die inzwischen alle flügge geworden sind, ist auch im Pfarrhaus in Metzingen. Carmen ist Lehrerin und bleibe hier, Fabian bleibe im Osterhof, wo er sein soziales Jahr absolviere, Elena und Daniel studieren in Tübingen. "Die Heimat der Kinder ist Klosterreichenbach", sagt Schäfer.

Seine Zeit in Klosterreichenbach war unter anderem geprägt von Bauarbeiten, wobei die größte die Sanierung der Münsterkirche im Zug der Ortskernsanierung war. Aber auch in der Petruskirche in Heselbach und in der Jakobuskirche in Röt standen Arbeiten an. Ein weiteres großes Projekt war die energetische Sanierung des evangelischen Gemeindehauses in Klosterreichenbach.

Das Thema Baumaßnahmen bringt Schäfer auf Veränderungen in der Kirchengemeinde. Auch da habe sich viel getan. Als einen Schwerpunkte nennt der Pfarrer die Gottesdienste. Es ging darum, sie so zu gestalten, dass sie ein Stück mehr den Menschen entsprechen. So gibt es heute eine Gottesdienst AG, die Laienmitarbeiter und Kirchenbesucher werden stärker eingebunden, im Anschluss an den Gottesdienst ist der Kirchenkaffee Standard, und beim Gottesdienst im Abendlicht sind Musiker zu hören, die in der Regel bei Gottesdiensten eher nicht spielen. So sind im Januar die Murgtalmusikanten mit dabei.

Als einen weiteren Schwerpunkt nennt Schäfer die Glaubenskurse. Sie sind eingeführt worden, um Erwachsenen die Möglichkeit zu bieten, sich mit dem Glauben auseinanderzusetzen. Aber auch die Weiterentwicklung der Kindergartenarbeit und die Leitbildentwicklung vor rund zehn Jahren waren Schwerpunkte seiner Arbeit. So ist eines der Stichworte im Leitbild die Offenheit. "Willkommenskultur ist uns wichtig", erklärt Schäfer. Und das werde auch gelebt.

Begegnung auf Augenhöhe

Pfarrerin Iris Sönning habe ganz eigene Impulse in der Kirchengemeinde gesetzt, zum Beispiel den Ostergarten, der seit sechs Jahren alle zwei Jahre stattfindet. Ob die Zusammenarbeit mit ihr oder mit dem Kirchengemeinderat, das sei eine runde Sache. Die Kirchengemeinde sei eine Gemeinde, die offen für Impulse sei, aber auch Impulse gebe. Da sei der Begriff gute Chemie zuwenig, es sei ein gemeinsamer Geist, ein Sich­begegnen auf Augenhöhe.

Verabschiedet hat sich Schäfer schon bei vielen – von den Senioren bis zu den Schülern. Der Abschied in der Schule sei schon besonders berührend gewesen. Die Kinder zogen ein kleines Resümee zum Reli-Unterricht Was besonders gut ankam? Die "coolen Basteleien" und die "fetzigen Lieder".

Der Abschiedsgottesdienst ist am Sonntag, 29. Oktober, ab 9.30 Uhr in der Münsterkirche. Er wird von Pfarrer Schäfer und seiner Kollegin Iris Sönning gehalten. Die Entpflichtung übernimmt Dekan Werner Trick. Im Anschluss folgen Grußworte und ein Stehempfang.