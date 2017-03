Baiersbronn Die Premiere ist nicht mehr weit

Region. "Frau Müller muss weg", das bekannte Stück von Lutz Hübner, wurde bereits als Kinofilm mit Anke Engelke zum Kassenschlager, nun wagt sich das sechsköpfige Baiersbronner Ensemble des Vereins Neue Studiobühne an die bekannte Komödie. Die Proben lassen bereits klar erkennen, es geht nicht nur um flache Unterhaltung, sondern es soll Inhalt und Aussage geboten werden.

Seit Juni wird an den verschiedenen Charakteren gefeilt. Auch an den richtigen Gesten und an der Betonung wird akribisch gearbeitet. Der Konflikt um gute Schulnoten und überehrgeizige Eltern ist Thema eines brisanten Elternabends der es in sich hat.

Die langen Textpassagen und die richtigen Positionen der Schauspieler werden unter den strengen Augen von Theaterpädagogin Stefanie Bauer genauestens besprochen. Bauer, die selbst auch Lehrerin von Beruf ist, kennt die Probleme des Eltern-Lehrerkonflikts und sieht gerade darin den Reiz, ihn schauspielerisch aufzuarbeiten.