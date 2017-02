Baiersbronn Die Natur auf dem Mountainbike entdecken

Spaß am Mountainbiken und am Fahren von Single-Trails sowie Kondition für eine Biketour mit 40 Kilometern und 1000 Höhenmetern sollten die Teilnehmer mitbringen. Die Ausbildung gliedert sich in 60 Lehreinheiten zu je 45 Minuten. Darunter sind etwa zehn Schulungsabende, drei Tagesausfahrten und eine praktische Lehrprobe. Die Teilnehmer sollten außerdem volljährig sein. Bei der persönlichen Mountainbike-Erfahrung sollten Single-Trails der Schwierigkeitsstufe S2 fahrbar sein. Ein notwendiger Erste-Hilfe-Kurs wird voraussichtlich im Rahmen der Ausbildung angeboten.

Es werden Themen wie Tourenplanung, Methoden zum Anleiten und Führen einer Bikegruppe, Leistungssteuerung und Einschätzung von Bike-gruppen sowie allgemeine Informationen über Baiersbronn, den Nationalpark Schwarzwald, die Flora und Fauna und Kultur vermittelt.

Das Zertifikat zum Mountainbike-Tourist-Guide stellt eine überregionale Ausbildung dar. Ausgebildete Guides stehen nicht nur der Baiersbronn Touristik sondern auch kommerziellen Tourenanbietern, Vereinen und Hotels zur Verfügung und weisen einen gewissen Qualitätsstandard in der Ausbildung vor. Näheres erfahren angemeldete Teilnehmer an einem ersten Informationsabend. Dieser ist am Donnerstag, 9. März, ab 19.30 Uhr in der Schwarzwaldhalle im Raum Bibliothek in Baiersbronn. An diesem Infoabend haben Kurzentschlossene auch noch die Möglichkeit, sich der Ausbildung anzuschließen. Anmeldungen sind bis 4. März möglich. Ein Anmeldeformular ist unter www.baiersbronn.de abrufbar und kann bei der Baiersbronn Touristik abgeholt werden.