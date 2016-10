Baiersbronn Die ganze Bandbreite der Gefühle

"Ich möchte, dass die Musik mich packt, bewegt und manchmal Tränen fließen und dann ein Lächeln erscheint", sagt die Künstlerin. Mit ihrer verwitterten, gefühlvollen Stimme weckt Linda Kreuzen Gefühle von Kraft und Optimismus, aber auch von Verzweiflung und Blues.

Mit unter die Haut gehenden Texten und ergreifenden Melodien schließt sie ihr Publikum ins Herz. Im Sommer 2012 hatte Linda Kreuzen ihr Debüt in dem TV-Programm "Die besten Singer-Songwriter von Holland". Von da an war sie nicht nur in Holland im Radio zu hören, sondern auch in Belgien, England, Deutschland und Asien.

Ein Höhepunkt war 2013, als sie für die Woodstock-Legende Melanie als Vorgruppe auftrat und mit ihr den Song "Lay down" zusammen sang. Zu Beginn des Jahres 2014 gewann sie drei Auszeichnungen, darunter den renommierten "Singer-Songwriter of the Year". Sie spielte auf dem Parkpop Hague und dem Songbird Festival in Rotterdam.