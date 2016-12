Baiersbronn Die "Amigos" in Baiersbronn

Baiersbronn. "Wie ein Feuerwerk" heißt das neue Album der "Amigos". Sie stehen am Freitag, 19. Mai, ab 20 Uhr in der Schwarzwaldhalle auf der Bühne. Die 2011 mit dem "Echo" ausgezeichneten sowie mit 64 Gold- und 24 Platin-awards und einem Doppel-Platin-Award geehrten Amigos blicken auf 50 Jahre Bühnenerfahrung und auf zehn Jahre Hitfeuerwerk zurück. Mit über 150 Auftritten pro Jahr sind Bernd und Karl-Heinz Ulrich ganz nah dran an ihrem Publikum. Neben Sehnsuchts- und Liebesliedern greifen die Stars der Schlagerszene auch sozialkritische Themen auf.