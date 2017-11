Baiersbronn Der Nationalpark im Fokus – von Frühling bis Winter

Gezeigt werden sowohl Kurzfilme, als auch eine Auswahl an Bildern, die den Nationalpark mit all seinen Facetten zeigen. "Abenteuer Schwarzwald" soll die Schönheit und die Vielfalt des Nationalparks auf ansprechende Art und Weise näherbringen und für einen Besuch begeistern. In Baiersbronn ist die Ausstellung noch bis Ende November im Wander-Informationszentrum zu sehen. Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 16 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 9 bis 13 Uhr.