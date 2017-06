Baiersbronn Der alte "Löwen" wird gesichert

Das Doppelgebäude Löwen ist eine große Herausforderung, doch nach und nach wird sichtbar, welch historische Bedeutung es für die Glashütte hatte. "Der ehemalige Gastraum mit anschließender Küche war Treffpunkt und Kommunikationsmittelpunkt", so Laura Klumpp. Die eine Hälfte des alten "Löwen" ist bereits gesichert, in der anderen Hälfte wird derzeit gearbeitet. Wie die genaue Nutzung in Zukunft aussehen wird, darüber soll noch entschieden werden. Die Baiersbronn Touristik hat auch noch weitere Pläne für den Kulturpark, und weitere Fördermittel stehen bereits in Aussicht. "400 000 Euro, die aus Bundesmitteln kommen, sind abrufbar, doch die Co-Finanzierung ist noch nicht ganz gesichert, daran arbeiten wir", so Laura Klumpp. Ein neues Ausstellungsformat und ein neues Eingangsgebäude schweben der Baiersbronn Touristik vor. Zudem soll der Bekanntheitsgrad des historischen Kleinods gesteigert werden. Neue Flyer wurden entworfen, und zum Kessler-Sekt "Edition Buhlbach" gibt es ein eigenes Booklet.

Erfreulich seien die Besucherzahlen bisher, betont Klumpp, man sei sehr zufrieden. "Die erste Hochzeit hat im Mai in der Glashütte stattgefunden, und bereits vier weitere Trauungen wurden angemeldet."