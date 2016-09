Baiersbronn Denkmäler am Sonntag geöffnet

Baiersbronn-Mitteltal/-Buhlbach. Gleich zwei Attraktionen auf einmal können am "Tag des offenen Denkmals", morgigen Sonntag in Baiersbronn erkundet werden. Halbstündlich verkehrt ein kostenfreies Busshuttle, das Panoramabähnle, zwischen dem historischen Morlokhof des Hotels Bareiss in Mitteltal und dem Museum Kulturpark Glashütte Buhlbach. Die Baiersbronner Denkmäler verbindet vieles: Beispielsweise stammen beide aus dem 18. Jahrhundert, haben weit über die regionalen Grenzen hinaus Bekanntheit erlangt – durch die Erfindung der Champagnerflasche und sagenhafte Wunderheilung – und wurden von derselben Architektin renoviert.