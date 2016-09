Baiersbronn "Das Problem ist die Geiz-ist-geil-Mentalität"

Beschäftigt habe er sich, so Ruf, schon lange mit der Abwanderung der Oberdorfer Geschäfte. Ohne Hoffnung gesteht er sich ein: "Mensch, ich kann es nicht ändern." Er wirkt resigniert. "Ich kann mahnen, appellieren und mein eigenes Handeln danach ausrichten." Mehr aber auch nicht. Die Karten stehen nicht gut fürs Oberdorf, wenn selbst der Bürgermeister den Kampf für verloren erklärt.

Es sei ja kein neues Problem, sondern eine Entwicklung, die schon vor Jahrzehnten begonnen habe. Seit sich der Rosenplatz im Unterdorf Ende der 80er-Jahre etablierte, haben sich die Geschäfte langsam, aber stetig dorthin verlagert. Jetzt kommt ein weiterer doppelter Nackenschlag dazu: Erst hat die Sparkasse angekündigt, ihre Filiale im Oberdorf dichtzumachen, keine zwei Monate später zieht die Volksbank nach; immerhin, das genossenschaftliche Institut will noch eine SB-Servicestelle mit Bankomat und Kontoauszugsdrucker hier belassen. Die vier Bankmitarbeiter werden versetzt, ins Unterdorf. Wie alle. "Gegen die Schließung der Bankfilialen habe ich natürlich die Stimme erhoben", betont Ruf, der auch im Aufsichtsrat der Volksbank sitzt. "Aber die Argumente der Bank sind ja nicht von der Hand zu weisen." Obwohl der Verlust der Ansprechpartner für die Bürger bedauerlich sei, schiebt er rasch hinterher.

Der Kunde bestimmt

Was sich im Oberdorf abspielt, sieht Ruf als Ergebnis einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung. Nicht nur Baiersbronn sei davon betroffen. Er ist überzeugt, dass die "Geiz-ist-geil-Mentalität" dieses Problem heraufbeschworen habe. Die Etablierung der Discounter und der veränderte Anspruch der Menschen an das Einkaufserleben, gepaart mit der zunehmenden Mobilität, habe zu einem Wandel geführt.

Ruf mustert seine Hände. Resignation steht ihm ins Gesicht geschrieben. "Am Ende bestimmt der Kunde." Und sowieso: "Wer braucht schon 50 verschiedene Joghurtsorten?" Laut Ruf: "Niemand." Dennoch wolle der Kunde Vielfalt geboten bekommen. Damit könne ein kleiner Lebensmittelladen einfach nicht mithalten. Die Konsumenten seien maßgeblich an der Entwicklung beteiligt, meint der Bürgermeister. "Das alles gipfelt im bequemen Internetkonsum."

Die Kommune habe auf die Entwicklung reagiert. "Wir tun unser Möglichstes." So wurde der elektrische Bürgerbus eingeführt, der Mobilität gewährleisten soll. Im Unterdorf gebe es ja immerhin noch Angebote, wie den Wochenmarkt oder ab und an einen verkaufsoffenen Sonntag. Dem Aussterben des Oberdorfs wirkt das jedoch nicht entgegen.

Ruf selbst betont überzeugt: "Wir", und damit meint er seine Familie, "haben es uns auf die Fahnen geschrieben, alles in Fachgeschäften zu kaufen." Er selbst habe das Glück, dass seine Frau mittags für ihn kocht. Darauf angesprochen, ob Maßnahmen zum Wiederbeleben des Oberdorfs nachgegangen wird, reagiert Ruf mit einem kurzen, resignierten Lachen: "Sagen Sie mir welche." Seine eigenen Überlegungen scheinen an eine Grenze gestoßen zu sein. Er sieht das Problem darin, dass sich "die Zeiten geändert" haben und damit weit weg aus seinem Zuständigkeitsbereich. Scherzend meint er: "Ich kann ja auch nicht das Internet in Baiersbronn abstellen." Umsetzbare Lösungen müssten her. Aber wer soll sie liefern?

Vorschläge willkommen

"Pfiffigen Ideen aus der Bevölkerung bin ich nicht abgeneigt." Er sei generell dafür, dass die Bürger ihre Meinung zum Ausdruck bringen – so wie derzeit mit der Unterschriftenaktion für den Erhalt der Volksbank-Filiale. Mit "Unmutsbekundungen, gepaart mit Forderungen", die Filiale nicht zu schließen, könne er jedoch nichts anfangen. Dabei glaubt Ruf fest daran, dass Geschäfte im Oberdorf florieren können. Wer für sich ein attraktives Alleinstellungsmerkmal gefunden habe, könne sich sicherlich halten, so der Bürgermeister. "Wir werden niemanden verjagen, der sich hier ansiedeln will." Es sei nicht unmöglich, im Oberdorf ein Geschäft zu betreiben. Es müsse nur das richtige Konzept gefunden werden. Da kommt Rufs Optimismus wieder zurück.