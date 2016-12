Baiersbronn Das Miteinander steht im Vordergrund

Baiersbronn. Die zwölfjährige Stella Marsano hatte erneut zusammen mit ihrer Familie ein besonderes Adventsprojekt gestartet und unter dem Titel "Lichtstunden im Advent" ein großes Festessen in den Gemeindehäusern der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde in Baiersbronn organisiert.

"Nachdem wir im vergangenen Jahr besonders bedürftige Menschen ansprechen wollten, haben wir uns in diesem Jahr dazu entschieden, ein Essen für alle und jeden anzubieten", so Manuela Marsano, die sich über den guten Anklang freute, den die Aktion fand. Der Ursprungsgedanke war, für Menschen ein festliches Essen in der Vorweihnachtszeit zu organisieren, die es sich einfach nicht leisten können. In diesem Jahr steht der Aspekt des Miteinanders im Vordergrund – und das Ziel, mit den Spendenerlösen eine gute Sache zu unterstützen. "Wir haben am Ausgang eine Spendenbox aufgestellt, und wer möchte, kann dort etwas hineinwerfen. Dieses Geld werden wir an den Malteser Kinder- und Jugendhospizdienst spenden, sagte Stella Marsano, die sich mit glänzenden Augen über den erneuten Erfolg ihrer Aktion freute.

Den Hauptteil der Arbeit hatten auch in diesem Jahr die Familie Marsano und weitere Helfer übernommen. Denn es galt im Vorfeld, wieder unzählige Spenden zu sammeln und die Zubereitung der Speisen zu organisieren. "Diesmal haben wir die Sache schon gelassener genommen, denn aufgrund unserer letztjährigen Erfahrung wussten wir, was zu tun war", so Manuela Marsano.