Baiersbronn Das Hotel war ihr Lebenswerk und die Familie ihr größter Stolz

Mit ihrem Mann Reinhold, mit dem sie mehr als 65 Jahre ihres Lebens geteilt hat, machte sie aus einem kleine Café mit einer Pension ein Hotel. Heute ist das Hotel Sackmann in Schwarzenberg in allen bedeutenden Restaurantführern zu finden. Und doch ist es ein Familienbetrieb geblieben, in dem noch immer beinahe täglich ihr Mann zu finden ist und in den inzwischen auch zwei ihrer Enkel eingestiegen sind.

Anita Sackmann, geborene Glück, stammt aus Großstein in Oberschlesien. Dort ist sie im Kreis von zehn Geschwistern aufgewachsen. Einer Ausbildung als Köchin in Schlesien folgte später eine Konditorlehre im Strandcafé in Bregenz bei Konditormeister Ladik, der früher im Hotel-Café Sacher in Wien tätig war.

Im Januar 1945 floh sie vor der herannahenden Kriegsfront und entkam im Februar 1945 nur knapp dem Luftgroßangriff auf Dresden, denn sie und ihr Pflegevater hatten es vorgezogen, bei einem Geschäftsfreund in einer Sektkellerei in der Nähe zu übernachten.