Baiersbronn Dank für die Ernte

Am Samstag, 8. Oktober, ab 19.30 Uhr ist ein Gottesdienst in der Petruskirche in Heselbach mit Pfarrerin Iris Sönning. Das Ehepaar Silke und Lothar Wößner wird den Gottesdienst an Querflöte und Orgel musikalisch gestalten. Die Gaben für den Altar können am Samstag bis 14 Uhr im Fleckahäusle in Heselbach abgegeben werden.

Ein Familien-Erntedankgottesdienst für Jung und Alt findet am Sonntag, 9. Oktober, ab 9.30 Uhr in der Münsterkirche statt. Vikar Maisenbacher sowie die Kinder und Mitarbeiter der Kinderkirche gestalten den Gottesdienst. Die Gaben für den Erntedankaltar können am Samstag im Kreuzgang der Münsterkirche in Klosterreichenbach bis 17 Uhr abgegeben werden.

Zum Erntedankgottesdienst für Jung und Alt gemeinsam mit dem Musikverein Röt-Schönegründ wird für Sonntag, 9. Oktober, um 10.30 Uhr ins Kurhaus Röt eingeladen. Der Jakobuskindergarten, der Musikverein und Pfarrerin Iris Sönning gestalten ihn gemeinsam. Im Anschluss lädt der Musikverein zum Mittagessen und zu einem bunten Herbstfest im Kurhaus ein. Die Gaben für den Erntedankaltar werden von den Röter Konfirmanden am Samstag zwischen 9 und 12 Uhr in Röt und Schönegründ an den Haustüren abgeholt. Alle Gaben der Erntedankfeste kommen der Gustav-Werner-Stiftung in Schernbach zugute.