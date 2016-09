Baiersbronn Dampfzug bringt Bahnromantik nach Baiersbronn

Baiersbronn. Die Ulmer Eisenbahnfreunde, Sektion Ettlingen, bieten am Sonntag, 2. Oktober, eine historische Dampfzugfahrt an – die letzte in dieser Saison. Von Karlsruhe Hauptbahnhof (9.07 Uhr) geht es durch das Murgtal mit Zwischenhalt in Schönmünz-ach (11.48 Uhr) bis nach Baiersbronn Bahnhof (12.10 Uhr). Speziell für Baiersbronn und Umland wird eine Pendelfahrt zwischen Bahnhof Baiersbronn und Raumünz-ach angeboten. Für acht Euro für Erwachsene und vier Euro für Kinder kann Eisenbahnromantik pur erlebt werden. Die Pendelfahrt startet in Baiersbronn um 14.47 Uhr – zurück sind die Fahrgäste um 16.10 Uhr. Nähere Informationen unter www.uef-dampf.de oder unter Telefon 07223/ 80 08 61. Platzreservierungen für Gruppen (ab 20 Personen) nimmt Ralph Dickershoff, albtal@uef-dampf.de, entgegen.