Baiersbronn Da schwingt die Freude mit

Baiersbronn. Mit dem Gospelklassiker "This Little Light of Mine" zog die Gruppe in die, nur von Kerzen erhellte Kirche ein. Weil die Sänger dieses Lied auswendig beherrschen, hatten sie, anders als im weiteren Programm, die Hände frei zum Klatschen. Der Groove, der dabei entstand, kam beim Publikum gut an.

Zwei Moderatoren führten die Zuhörer durch den Abend, sagten Liedtitel an und machten das Anliegen des Chors deutlich: "Wir möchten Ihnen mit unseren Liedern Freude, Trost und Zuversicht mitgeben." Die Lieder handelten von Jesus, der immer bei den Menschen sei und ihnen Kraft gebe, so die Moderatoren.

Mit meist konzentrierten Gesichtern sang die Gruppe ihr umfangreiches Repertoire: "Got a Reason for Living Again" und Bette Midlers "From a Distance", "10 000 Gründe", "Für den König", "Wo ich auch stehe", Leonard Cohens "Halleluja" und manches mehr. Das Publikum belohnte die Sänger mit begeistertem Applaus. Zwischendurch machte der Chor drei jungen Musikern Platz. Lea Claus am Klavier, Selina Conzelmann an der Querflöte und Svea Conzelmann am Cello spielten Christina Perries Song "1000 Years" aus der Fernsehserie Twilight. Eine Einlage, die für großen Applaus sorgte.