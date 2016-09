Baiersbronn CVJMler treffen sich

Der Kinderkreis für Kinder von der 1. bis zur 3. Klasse ist montags von 17 bis 18.30 Uhr. Für Mütter mit Kleinkindern gibt es dienstags ab 9.30 Uhr eine Krabbelgruppe. Ebenfalls am Dienstag ist die Bubenjungschar für Jungs ab der 3. Klasse von 17.30 bis 19 Uhr. Die Mädchenjungschar für Mädchen ab der 4. Klasse ist mittwochs von 17 bis 18.30 Uhr. Für Jungs ab zwölf Jahren gibt es dienstags ab 19 Uhr die Jungenschaft. Am Mittwoch ab 19.30 Uhr ist für Jugendliche ab 14 Jahren der Jugendtreff "Mezzo Mix". Für Kinder ab der 2. Klasse gibt es freitags von 17 bis 18 Uhr einen Bibellesekreis. Alle Gruppen treffen sich im evangelischen Gemeindehaus. Im Gemeinderaum findet mittwochs von 16.30 bis 18 Uhr eine Jungschar für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren statt. Für alle ab 14 Jahren gibt es donnerstags ab 18.30 Uhr eine Indiaca-Sportgruppe in der Sporthalle Klosterreichenbach. 14-tägig trifft sich der CVJM Chor "InJoy" am Samstag ab 17 Uhr im Mariensaal. Infos gibt es bei Esther Pfau unter Telefon 07442/83 67 20 oder unter www.cvjm-baiersbronn.de.