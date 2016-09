Baiersbronn Colordruck Baiersbronn empfängt hohen Besuch aus Israel

Colordruck Baiersbronn präsentierte Benny Landa bei seinem Besuch das gesamte Unternehmen. "Es ist uns eine große Ehre, Herrn Landa bei uns in Baiersbronn begrüßen zu dürfen", erklärte Gesellschafterin Renate Bengel.

Beginnend im Geschäftsbereich Packaging Production, dem Kernbereich Faltschachtelproduktion, führte der Weg in die Druckerei mit hochmodernen Offsetdruckmaschinen, weiter in die Stanzerei, wo die Druckbogen von Stanzmaschinen zu Zuschnitten verarbeitet werden. In der Kleberei entstehen mit entsprechenden Führungsschienen in den Maschinen und Leim aus den Zuschnitten die fertigen Faltschachteln. Landa zeigte sich fasziniert von der Präzision der Verarbeitung.

Im Anschluss wurde der Bereich Packaging Service besucht, wo sowohl manuell als auch maschinell Produkte verkaufsfertig abgepackt werden. Aktuell werden dort unter anderem Adventskalender für etliche Süßwarenkunden produziert. Ausgefeilte Bildverarbeitung sorgt dafür, dass Roboter die Süßigkeiten immer hinter das richtige Türchen legen. Die letzte Station des Betriebsrundgangs war der neue Geschäftsbereich Packaging Digital, wo die HP Indigo 30000 aktuell noch Testaufträge absolviert. Im Oktober geht sie in Produktion: Hier wird die Digitaldrucktechnik vereint mit umfangreichen Dienstleistungen rund um die Produktion einer individualisierten Verpackung ab Stückzahl eins.

"Es ist eines der eindrucksvollsten Unternehmen, das ich jemals besucht habe, und es ist mir eine große Ehre mit Colordruck Baiersbronn in die digitale Zukunft zu starten", so Landa. Zum Abschluss seines Besuchs bekam er von den Geschäftsführern Martin Bruttel, Frank Büsching und Thomas Pfefferle einen Adventskalender mit seinem Konterfei überreicht – druckfrisch von der HP Indigo 30000 und maschinell befüllt im Packaging Service – als kleinen Vorgeschmack auf das digitale Business.