Die evangelische Kirchengemeinde Baiersbronn und der CVJM laden zu einem Konzert des CVJM-Chors InJoy unter Leitung von Silke Mohr ein. Das Konzert findet am Samstag, 12. November, ab 19 Uhr in der Marienkirche in Baiersbronn statt. Der Eintritt ist frei. 20 Sänger präsentieren den Besuchern an diesem Abend schwungvolle Gospelsongs sowie moderne Kirchenlieder in deutscher und in englischer Sprache. Der Chor verspricht einen entspannten Hörgenuss. Foto: Kirchengemeinde