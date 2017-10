Baiersbronn Chance auf Stipendium

Voraussetzung dafür ist unter anderem, dass dieser Schüler die Grundschule Obertal und anschließend ein Gymnasium besucht, dieses mit dem Abitur oder der Fachhochschulreife abgeschlossen und ein Studium an einer Universität, Fachhochschule oder Ähnlichem aufgenommen hat. Sollte es aus Obertal keine geeigneten Personen geben, so soll das Stipendium an Schüler, die die Schule Mitteltal besucht haben und die erwähnten Voraussetzungen erfüllen, vergeben werden.

Studenten, die im Jahr 2017 das Studium aufgenommen haben und die Voraussetzungen erfüllen, können beim Bürgermeisteramt Baiersbronn, Kämmerei, Oberdorfstraße 67, 72270 Baiersbronn, Telefon 07442/842 12 42, ein Antragsformular anfordern.

Antrag kann bis 12. November gestellt werden