Baiersbronn Causa Wohlfahrt geht weiter

Abfindung bereits Thema

In der Verhandlung am Donnerstag, 12. Oktober, sei über die einzelnen Tätigkeiten gesprochen worden, ebenso über Möglichkeiten einer gütlichen Einigung. Es sei auch über ein Ende der Beschäftigung gegen eine Abfindung diskutiert worden. "Die Parteien lagen aber zu weit auseinander", so Menn. Da keine gütliche Einigung zu erzielen gewesen sei, habe Richterin Selig ein Urteil gesprochen. Es betraf aber nur die formalen Gründe, noch nicht den Kern der Sache. "Die Sache war nicht eilbedürftig", so das Gericht. Wohlfahrt sei es – wie jedem anderen von einer Versetzung betroffenen Mitarbeiter auch – zumutbar, ein normales arbeitsgerichtliches Verfahren anzustrengen und bis zu einer Entscheidung "dort abzuwarten".

Im normalen Verfahren werde nun in der Sache geprüft, ob "die Arbeitsanweisung rechtmäßig war", außerdem um die Wirksamkeit einer Abmahnung, die Slavka Wohlfahrt erhalten hatte, weil sie der Arbeitsanweisung nicht gefolgt sei.

Auch hier handelt es sich um einen Gütetermin. Sollte dort – oder bis dahin – wieder keine Einigung erreicht werden, folge in voraussichtlich drei Monaten ein Kammertermin in Pforzheim. "Dort kann dann ein Urteil ergehen, das sich inhaltlich mit der Rechtmäßigkeit der Arbeitsanweisung befasst", so der Pressesprecher.