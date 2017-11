Baiersbronn Butterfisch zergeht auf der Zunge

Baiersbronn. Fünf Sterneköche, die es zusammen auf elf Michelin-Sterne bringen, fünf ausgefeilte Gänge, die auf elf Amuse-Bouches folgten, fünf Winzer, allesamt Institutionen ihrer Zunft, 221 Gäste, eine Hotelierfamilie mit vier Generationen und viele fleißige Hände in Küche und Service – sie alle machten die kulinarische Herbstnacht im Hotel Sackmann im Baiersbronner Teilort Schwarzen-berg (Kreis Freudenstadt) zu einem glänzenden Fest.

Wenn Familie Sackmann zur kulinarischen Herbstnacht einlädt, ist das immer zugleich ein kleiner Einblick in das Who is Who der Kochkunst und in die Weinkultur, in die großen Gourmet-Führer, ob Michelin oder Gault & Millau. Ein Menü, bei dem neben Jörg Sackmann und seinem Sohn Nico auch gleich zwei weitere Baiersbronner Spitzenköche, die Drei-Sterne-Köche Harald Wohlfahrt und Claus-Peter Lumpp, vertreten sind, hat selbst in der Gourmet-Hochburg Baiersbronn Seltenheitswert.

Doch diesmal feierte das Hotel Sackmann mit der kulinarischen Herbstnacht zugleich das 90-jährige Bestehen des Hotels – und da konnte selbst Claus-Peter Lumpp, der am liebsten in seiner Küche, der Küche des Restaurants Bareiss des gleichnamigen Hotels Bareiss, steht, nicht Nein sagen. Er freue sich, dass Claus-Peter Lumpp extra aus seiner Küche gekommen sei, sagte Jörg Sackmann augenzwinkernd, als er die Gastköche in seinem Haus vorstellte – darunter sein langjähriger Wegbegleiter Harald Wohlfahrt, den er auch als Mensch und Freund bewundere.