Baiersbronn Buch handelt von Verständnis

Stammer, gelernter Physiotherapeut und Sportlehrer, hat sich nach der ersten fachgebundenen Weiterbildung für Pferdeosteopathie in Deutschland mit wissenschaftlicher Akribie und weitgehend autodidaktisch in die Materie eingearbeitet. Für ihn sind die Erkenntnisse der Biomechanik und deren Übertragung auf Reha- und Trainingskonzepte zu einer Lebensaufgabe geworden. Dafür hat er bereits zwei Patente angemeldet. Stammers Konzept ist darauf ausgerichtet, bei der Arbeit mit Pferden nicht dem Prinzip "Höher, schneller, weiter" Vorschub zu leisten, sondern den Vierbeiner im Sinne von Nachhaltigkeit "reitbar zu machen, ohne ihn zu schädigen". Stammer weiß, wovon er spricht, ist er doch selbst Reiter.

Sein Buch, jetzt bereits in der zweiten Auflage, mit dem Untertitel "Biomechanik und Reitlehre in Bewegung" betrachtet Pferd und Reiter aus den verschiedensten Blickwinkeln. In sieben Kapiteln von der "kritischen Bestandsaufnahme" zum Reitport über die "positive Spannung in der Ausbildung" bis zur "artgerechten Aufzucht" bringt er Laien und Fachleute auf den Weg seiner Erkenntnisse zur Zusammenführung von Physio- und Osteotherapie.

Dazu dienen zahlreiche Abbildungen und Fotografien zu Anatomie, physikalischen Gesetzmäßigkeiten und Bewegungsabläufen. Korrekturbedürftige reiterliche Einwirkungen auf das Pferd sind thematisiert. Wer sich auf die komplexe Materie mit Durchhaltevermögen einlässt, kann darauf bauen, künftig ein besserer, weil informierterer Reiter zu sein. Das mag dazu führen, dass ein im Buch aufgeführtes "Selbstgespräch" eines Pferdes über die Fehler seines Reiters, die zwangsläufig zur Resignation des Tieres führen, einen ganz anderen Inhalt zeitigt.

Das Buch: Stefan Stammer: Das Pferd in positiver Spannung. FN-Verlag der Deutschen Reiterlichen Vereinigung Warendorf 2015. 186 Seiten gebunden mit zahlreichen Abbildungen und Fotos. 27,95 Euro.