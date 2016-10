Baiersbronn Brummis sollen nachts anders fahren

Die IHK Nordschwarzwald sprach sich gegen jegliches Fahrverbot für Lkw aus, da der Lärm nicht verringert, sondern nur verlagert würde, so die Begründung. Gegen die angestrebten Lkw-Fahrverbote hatte die Stadt Freudenstadt erhebliche Bedenken zu Papier gebracht: Mehrbelastungen, massive Verkehrsbeeinträchtigungen und eine Unterbrechung des zusammenhängenden Verkehrsnetzes.

"Ein Fahrverbot auf der Bundesstraße 462 wäre absolut kontraproduktiv zu sämtlichen bisherigen und jahrelangen Überlegungen für eine Untertunnelung in Freudenstadt", heißt es in der Stellungnahme. Bürgermeister Michael Ruf entgegnete: "Es ist wirklich erstaunlich, wie oft in den Stellungnahmen von erheblichen Zunahmen und Belastungen gesprochen wird. Das mutet man uns letztendlich alles zu." Gemeinderat Thomas Gaiser (FDP/UBL) betonte, dass man Vertreter Baiersbronns sei und auf die eigenen Interessen achten müsse. Innerhalb seiner Fraktion sei die gewünschte Temporeduzierung auf der Freudenstädter Straße nicht unumstritten.

Gemeinderat Lutz Hermann (FDP/UBL) sprach sich gegen eine ständige Bevormundung der Verkehrsteilnehmer aus und forderte einen Rückbau der Straßenbreite, um so den Autofahrer zur Temporeduzierung zu bringen. "Die L 401 kommt mir etwas zu kurz. So wie es nach unten gilt, sollten wir es auch nach oben halten", sagte Gemeinderat Horst Medel (CDU), der das Lkw-Nachtfahrverbot auch auf der Landesstraße 401, der Ruhestraße, forderte und einen Abstimmungsantrag stellte. Mit sechs Enthaltungen stimmte der Gemeinderat mehrheitlich dafür, an einem Lkw-Nachtfahrverbot auf der L 401 – wie schon im ersten Entwurf geplant –­ festzuhalten. Gemeinderat Gerhard Gaiser (SPD) forderte, alle Maßnahmen zu ergreifen, die zu einer Minderung der Lärmbelastung führen, da man als Tourismusgemeinde vom Wirtschaftsfaktor Tourismus lebe.

Bei zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen wurde der vom Planungsbüro Köhler und Leutwein gefertigte Lärmaktionsplan mit Zusatz eines Lkw-Nachtfahrverbots auf der Landesstraße 401 beschlossen.