Baiersbronn Brand verursacht 50.000 Euro Schaden

Baiersbronn-Klosterreichenbach - Vermutlich ein technischer Defekt an einem Elektrogerät hat am frühen Dienstagmorgen einen Küchenbrand im Dachgeschoss eines Zweifamilienhauses im Dornstetter Weg in Klosterreichenbach ausgelöst. Ein junges Ehepaar musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung mit Rettungsfahrzeugen in die Freudenstädter Klinik gebracht werden.