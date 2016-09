Baiersbronn Brand in Garage löst Feuerwehreinsatz aus

Baiersbronn-Mitteltal - Ein Brand in einer Garage in Baiersbronn hat am Mittwoch einen Großeinsatz der Rettungskräfte in der Straße "Härle-Ferrwies" ausgelöst. Drei Hausbewohner kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt rund 15.000 Euro.