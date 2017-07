Baiersbronn Borkenkäfer im Nationalpark willkommen

Bisher habe man in den sogenannten Pufferzonen rund um den Nationalpark lediglich etwa 500 befallene Bäume registriert. Das sei "praktisch gar nichts", sagte Nationalparkleiter Thomas Waldenspuhl am Mittwoch in Baiersbronn (Kreis Freudenstadt). Insgesamt gebe es mehrere Millionen Bäume im Nationalpark.

Waldarbeiter kontrollieren Fichten wöchentlich

Die vom Schädling befallenen Fichten würden sofort geschlagen, und das Holz wird aus dem Wald entfernt. Durch ein solches "Borkenkäfer-Management" werde verhindert, dass sich der gefürchtete Käfer weiter ausbreite und in angrenzende Wälder einbreche, die kommerziell genutzt werden.