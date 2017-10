Baiersbronn Biblische Texte mit jazzigen Klängen

Gerber ist Sänger, Songwriter und Pianist. In der Schweiz geboren, lebt und arbeitet er in Heidelberg. Sein Stil lässt sich als "lyrisch-musikalische Gottesbegegnung" beschreiben, heißt es in der Ankündigung. Starke gesangliche Präsenz mit Ohrwurmcharakter holen den Zuhörer dort ab, wo er gerade steht. Veränderung, Heilung, Neuanfang, das sind die Zentren, um die die Lieder auf seiner aktuellen CD "Wie im Himmel, so auf Erden" kreisen. Die Spezialität von Christoph Stawenow (Gitarre, Gesang) ist die Vertonung von Psalmen. Der Baiersbronner Songwriter bringt die biblischen Texte mit jazzigen Klängen in Berührung. Die Texte sind Wort für Wort aus der Luther-Bibel übernommen. Die Idee dahinter: die alte Sprache mit einem für geistliche Musik ungewöhnlichen Sound kombinieren. Dabei sind Stücke entstanden, die von einprägsamen Texten und intensitätsgeladenen Rhythmen aus Jazz und Bossa Nova leben.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Weitere Informationen: tilgerber.bandcamp.com